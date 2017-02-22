吸台資返台 謝金河建議小英政府看川普這麼做…

2017-02-22 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕全球都在搶奪資金，各國手段各有不同，財信傳媒董事長謝金河建議小英政府，看美國總統川普作法，重視在外台資流向。

謝金河指出，美國在外避稅的資金高達2.5兆美元，美國總統川普非常在乎流向，「威脅這些錢如果滙回美國，只要一次性課稅10%即可，如果不滙回來，就要課重稅」。

謝金河認為，台灣資金外流嚴重，2015及2016這兩年台灣金融帳淨流出逾1300億美元以上很嚇人的；去年第四季，台灣經常帳順差183億美元被金融帳淨流出吃掉了，小英總統上台後兩岸關係緊張，不止無法扭轉局勢，更惡化台灣資金外逃情況。

謝金河指出，「今年似乎到了轉折點，因為中國版的肥咖條款加入新加坡，香港，過去台灣的有錢人把錢停泊在這兩地，現在危險了，這是今年台股成交量大增的關鍵。」