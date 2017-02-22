張國煒差點入主興航？週刊爆內幕...
2017-02-22 08:21
外界傳聞，復興航空董事長林明昇（右），一直不放棄找張國煒（左）接手興航，雙方一度幾乎已達成共識，但最後破局。（合成照）
〔即時新聞／綜合報導〕長榮集團前董事長張國煒近日接受週刊訪問，他表示自己今年將開設新公司。外界傳聞，已宣告解散的復興航空董事長林明昇，一直不放棄找張國煒接手興航，雙方也曾頻繁接觸，且幾乎已達成共識，對此張國煒否認，強調林其實找了很多買家，並沒有一直找他，而有知情人士透露，張國煒入主興航破局的原因。
《壹週刊》報導，外傳林明昇一直希望張國煒接手興航，因為張國煒曾經成功整頓立榮航空，對航空有熱情且有專業團隊。去年5、6月間雙方見面，當時張國煒稱自己「還沒有準備好」，給了林明昇一根軟釘子。不過航空業盛傳，興航宣布停飛的半個多月前，張國煒和林明昇密集接觸，且由長榮前發言人聶國維居中聯絡，洽談一度幾乎有了共識，張國煒以每股3元的價格，增資分階段入股，希望張國煒能持有51％股份，只要張入股，林明昇就交出人事權，當時預估張國煒方面要擁有興航過半股數，只要拿出10多億元，不過最後張國煒仍喊卡破局。
報導提到，有知情人士透露，張國煒雖曾經成功改造立榮航空，但期間太艱辛，面對狀況更糟的復興航空，也怕有更多財務黑洞，因此張國煒確實會再三評估。
對此傳聞，張國煒表示自己和林明昇本來就很熟，林自己也找了很多買家，沒有一直找他，都是外面亂傳。對於興航擬透過增資讓張國煒股權過半，他也說，就算是聶公要居中牽線，也要他有興趣，可能是大家都太過期待，所以都在猜。
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