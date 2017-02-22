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「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司

張國煒表示，他不會再回長榮，且一定會在今年成立新的航空公司。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-02-22  07:20

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空前董事長張國煒，自從集團家變後，已經神隱一年，去年底傳出正在籌組新的航空公司「星宇航空」，他近日罕見露面接受週刊專訪，表示自己不可能再回長榮，且一定會在今年成立新的航空公司。

《壹週刊》報導，張國煒一年來都在當專職奶爸，他受訪大方坦承在籌組新的航空公司，今年就會把公司開起來，初期將會以自己的資金，買或租10架全新飛機，先布局東南亞航線，搶攻較高階的市場，但他強調還是有經濟艙，不過在服務、飛安上更高等，也更國際化。而公司名稱若沒有太大顧忌，應該就會用「星宇航空」。長榮集團前發言人聶國維透露，他們正密切洽談合作對象，且將投入20億資金組機隊。

談到是否會回長榮集團，及遺產官司問題，張國煒則說，父親有他的希望，大家都是他的小孩，誰去做都可以，大家都是兄弟，不要這樣讓大家看。哥哥們願意承擔經營，就讓他們去，這樣對社會也好，長榮集團就留給哥哥們，吵只會讓集團、公司亂，況且現在航空和海運都很難做。至於遺產問題就讓律師處理，自己不會花很大力氣在這裡。

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