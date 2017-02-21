異想天開？貝萊德建議：用衛星監測中企營運狀況
2017-02-21 22:29
貝萊德（Blackrock）表示，在做投資決定時，不能僅靠中國政府公布的數據，建議投資人利用衛星影像、手機使用數據和法說會簡報，來了解中國企業的營運狀況。（彭博）
〔記者盧永山／台北報導〕全球最大的資產管理業者貝萊德（Blackrock）表示，在做投資決定時，不能僅靠中國政府公布的數據，建議投資人利用衛星影像、手機使用數據和法說會簡報，來了解中國企業的營運狀況。
貝萊德投資研究中心首席股票策略師摩爾（Kate Moore）發布報告指出，衛星影像能監測進入工地的材料數量，因此能顯示建案是否如期完工。同樣的，手機使用數據能協助追蹤中國的觀光業，而信用卡和線上銷售數據可協助預測跨國企業的銷售。
摩爾表示：「投資人在做投資決定時，不能僅靠中國政府公布的數據。從衛星影像、手機使用、在中國企業申報資料中取得的大數據，可能給投資人做判斷的優勢。」
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