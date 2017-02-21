| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

指標首度來台辦基金獎 基金公司需付費接受評核

2017-02-21  21:58

〔記者廖千瑩／台北報導〕指標（Benchmark）年度台灣基金大獎今天公布及頒獎，總計有49家業者贏得251個獎項，尤其施羅德、富達、景順、富蘭克林等得最多獎，基金業者平均獲獎5項，有的業者獲獎數高達17項，也有業者僅獲1個獎項。

主辦單位香港「指標」雜誌繼在香港跟新加坡舉辦基金獎後，今年首次在台舉辦，並且由投信投顧公會協辦，還有台灣特許金融分析師協會（CFA）、特許另類投資分析師協會（CAIA）、美世顧問（MERCER）和明晟（MSCI）擔任學術與科研合作夥伴。

香港「指標」雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲指出，指標基金獎首度來台，即頒發251個獎，直得注意的是，基金公司需付費接受評核，類似企業付費接受信評一樣，也是指標基金的特色。

廣告
  • 香港「指標」雜誌首度來台頒發基金獎，圖為雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲。（記者廖千瑩攝）

    香港「指標」雜誌首度來台頒發基金獎，圖為雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲。（記者廖千瑩攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣基金大獎 基金 基金績效 指標
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：指標首度來台辦基金獎 基金公司需付費接受評核


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.