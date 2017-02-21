指標首度來台辦基金獎 基金公司需付費接受評核
2017-02-21 21:58
〔記者廖千瑩／台北報導〕指標（Benchmark）年度台灣基金大獎今天公布及頒獎，總計有49家業者贏得251個獎項，尤其施羅德、富達、景順、富蘭克林等得最多獎，基金業者平均獲獎5項，有的業者獲獎數高達17項，也有業者僅獲1個獎項。
主辦單位香港「指標」雜誌繼在香港跟新加坡舉辦基金獎後，今年首次在台舉辦，並且由投信投顧公會協辦，還有台灣特許金融分析師協會（CFA）、特許另類投資分析師協會（CAIA）、美世顧問（MERCER）和明晟（MSCI）擔任學術與科研合作夥伴。
香港「指標」雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲指出，指標基金獎首度來台，即頒發251個獎，直得注意的是，基金公司需付費接受評核，類似企業付費接受信評一樣，也是指標基金的特色。
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