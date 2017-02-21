大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出1注

2017-02-21 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月21日）開獎的第106000019期大樂透，頭獎摃龜；第106000044期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬，由苗栗縣三義鄉勝興村水美402號1樓的伊甸發彩券行開出。

第106000019期大樂透中獎號碼為：「08、10、15、32、39、48；特別號：43」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共34注獲得，每注可得5萬3403元；肆獎共70注獲得，每注可得1萬7292元；伍獎共1778注獲得，每注可得1872元；陸獎共2323注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬2572注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2929注獲得，每注可得400元。

第106000044期今彩539中獎號碼為「12、16、25、26、28」。頭獎開出1注，可得獎金800萬元；貳獎共230注獲得，每注可得2萬元；參獎共7339注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7964注獲得，每注可獲得50元。

第106000019期49樂合彩中獎號碼為「08、10、15、32、39、48」，四合7注中獎，每注可得獎金20萬；三合共163注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4201注中獎，每注可得1250元。

第106000044期39樂合彩中獎號碼為「12、16、25、26、28」，四合摃龜；三合共203注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8255注中獎，每注可得1125元。

第106000044期3星彩中獎號碼為「724」，正彩共21注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000044期4星彩中獎號碼為「7924」，正彩共12注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）