大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-02-21 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月21日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：08、10、15、32、39、48，特別號：43。

49樂合彩：08、10、15、32、39、48。

今彩539：12、16、25、26、28。

39樂合彩：12、16、25、26、28。

3星彩：724。

4星彩：7924。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。