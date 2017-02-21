大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-02-21 21:03
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月21日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：08、10、15、32、39、48，特別號：43。
49樂合彩：08、10、15、32、39、48。
今彩539：12、16、25、26、28。
39樂合彩：12、16、25、26、28。
3星彩：724。
4星彩：7924。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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