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彰銀首家海外子行申請案 落腳柬埔寨

2017-02-21  20:42

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天核准彰化銀行申請在柬埔寨金邊子行，這也是彰銀首家海外子行！金管會表示，由於柬埔寨已「暫時凍結」外資銀行之商業銀行申請案，使得彰銀改以「專營授信業務」的子行提出申請，也就是不能在吸收當地存款，資金來源必須以自有資本金或拆借。

金管會銀行局副局長呂蕙容表示，彰化銀行目前海外分支機構家數計10家，包含在美國、英國、日本、新加坡、香港及中國設有9家分行及1家支行。

至於國銀在柬埔寨設立據點情形，根據金管會統計，子行有國泰世華，設有分行為第一銀行、兆豐銀行及合作金庫等3家；至於上海銀行有辦事處；玉山銀行持有Union Commercial Bank Plc.（UCB）75%之股權。

金管會官員表示， 柬埔寨為東協基本會員之一，且於2004年加入世界貿易組織，經濟發展頗具潛力；彰銀基於全球性之金融服務，以提升經營績效，並進一步拓展經營版圖，因此，規劃於柬埔寨金邊市設立彰化商業銀行有限公司（子公司）。

不過，這次彰銀申請的是「專營銀行」子行、而不是「一般商業銀行」子行，差別在哪?呂蕙容說明，這是配合當地的外商銀行政策，因為目前該國政府希望外資用購併方式，而不鼓勵申請設置子行或分行。

呂蕙容指出，在柬埔寨，若是申請設置專營銀行的子行，必須三項業務選擇其中一種：授信、存款及匯兌，彰銀選擇的子行業務為授信;此外，在資金門檻方面，專營銀行子行只要1500萬美元即可，比子行或分行的7500萬美元，還要便宜很多。

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  • 彰銀申請在柬埔寨金邊設立專營授信業務之子行，獲金管會核准。圖為金邊市中心。（記者王孟倫攝）

    彰銀申請在柬埔寨金邊設立專營授信業務之子行，獲金管會核准。圖為金邊市中心。（記者王孟倫攝）

  • 金管會表示，彰化銀行目前海外分支機構家數計10家，包含在美國、英國等。（記者王孟倫攝）

    金管會表示，彰化銀行目前海外分支機構家數計10家，包含在美國、英國等。（記者王孟倫攝）

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