三陽董座張宏嘉：創業維艱、守成必敗
〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）董事長張宏嘉表示，三陽未來營運的關鍵字是「品牌」和「國際化」，集團將整合台灣、越南和中國廈門3大生產基地，力拚機車外銷100萬輛目標。
張宏嘉表示，「創業維艱，守成必敗」，以前說「創業維艱，守成不易」太客氣了，競爭對手不會守成，經營事業就好比汽車走在斜坡上，不進則退，必須不斷創新。
他表示，台灣企業談轉型，是要轉型為國際品牌，而不是大和小，也不是升級工業，那叫升級，不叫轉型。
另一方面，企業要國際化，若只是重本土，輕國際，國家會停止前進，台灣企業就沒有生存空間，即使躲在台灣不出國，也是有國際化問題，因為國際化公司會進入台灣競爭。
他說，三陽經過兩年的整頓，去年機車銷售比前年成長5萬3278輛，年成長率47.8%；市占率更逼近2成，年成長率達22.2%，雙雙創下機車品牌第一。
今年預估台灣機車市場仍有80萬輛的水準，三陽去年推出新機種New Woo 100，一上市便熱銷，讓經銷商「重回10年前三陽機車熱銷欠車的盛況」，並帶動三陽115cc以下機種市占率重回30%。
過去兩年積極推動通路改造，進行經銷商店格提升，新店格帶動來客率成長2成以上，預估年底前將完成100家經銷商店格升級，挑戰機車市占率25%目標。
三陽副董事長兼總經理吳清源表示，三陽去年海外市場顯著的成長，中大廈杏SCN外銷接單暢旺，去年總銷量逼近11萬輛，創近4年最高紀錄，獲利也創下近年新高；三陽越南SVN本體去年也確定轉虧為盈。
吳清源說，三陽已成立海外事業總部，將整合台灣、中國中大廈杏及越南SVN三個生產基地，搶攻外銷市場，未來研發新機種並將以全球機種進行研發。
他說，三陽目前機車外銷量約30萬輛，已外銷至歐洲、東協、中南美及非洲等80多個國家，在三大生產基地整合後，未來機車外銷量將以每年成長20%，全力衝刺外銷100萬輛的目標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 家族碾米生財 百年米輪見證歷史
- 涉抄襲仍任校長 高教工會批教部袒護
- 駁拼裝車污名 業者：工法精細到位才是重點
- 木村拓哉被爆養小三 還有私生子
- 竹苗水情吃緊 恐一階段限水
- 用象鼻輕撫屍體…象群守護死去同伴
- 主燈鳳凰來儀 雲林縣府留下典藏
- 郵差心酸蹲馬路旁吃飯 讓2萬網友好心疼
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 週四起全台轉濕冷 體感溫度最低9度
- 鹿特丹網球賽》準爸爸松加 終結冠軍荒
- 劉奕兒淚別高鳴阿公 陳珮騏以義孫女叩首
- 魔幻拉美》中國苦力在拉丁美洲留下的雪泥鴻爪（上）
- 美商會看台經濟 有改善不夠快
- 宋慧喬穿超露！倫敦朝聖即看即買
- 海軍敦睦遠航訓練支隊 本週起開放參觀
- 高鐵車廂大行李放置區不足 旅客怨
- 印度空污嚴重 我國官員投書：台灣技術可解決
- 「房產王」權相佑 寵子愛妻「名」堂多
- 自由廣場》「政策」與「原則」之爭
- 盜伐市價14萬牛樟 重罰148萬
- 抗禽流感 柯P：煮熟了就變成營養品
- 科學家警告：大堡礁未來4週 將有更多珊瑚死去
- MLB》紅雀外野手回不了娘家 怒批川普旅遊禁令
- 防禽流感 竹市加強消毒管控
- 屋主求售 房仲：雙北降價屋近3成 土城逾5成
- 西班牙詐騙案》我再召西代表要求遣返218台嫌
- 摯友揭密！金正男「嚮往平凡、與北韓保持距離...」
- 7高階警官交接就任 桃園交大隊長六都最年輕
- 拍扁麵包師指A錢 乾姊控誹謗
- 自由廣場》雲林，讚！
- 鳳警偵查隊深夜出擊 4天破2處職業2賭場
- 方剛無惡不作 68歲還沒娶老婆
- 她是吉他社長又精通韓語 做了這樣的選擇…
- 「老闆不要這樣！」 富商掏10萬誘越籍人妻上床
- 太妍打出美艷牌！新造型香肩裸背甩清純
- 禽肉禁宰攤販撐不住 北市：補償再等等…
- 台文館老照片徵選出爐 昭和六年臺南州廳照片現身
標題：三陽董座張宏嘉：創業維艱、守成必敗
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email