三陽董座張宏嘉：創業維艱、守成必敗

2017-02-21 22:50

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）董事長張宏嘉表示，三陽未來營運的關鍵字是「品牌」和「國際化」，集團將整合台灣、越南和中國廈門3大生產基地，力拚機車外銷100萬輛目標。

張宏嘉表示，「創業維艱，守成必敗」，以前說「創業維艱，守成不易」太客氣了，競爭對手不會守成，經營事業就好比汽車走在斜坡上，不進則退，必須不斷創新。

他表示，台灣企業談轉型，是要轉型為國際品牌，而不是大和小，也不是升級工業，那叫升級，不叫轉型。

另一方面，企業要國際化，若只是重本土，輕國際，國家會停止前進，台灣企業就沒有生存空間，即使躲在台灣不出國，也是有國際化問題，因為國際化公司會進入台灣競爭。

他說，三陽經過兩年的整頓，去年機車銷售比前年成長5萬3278輛，年成長率47.8%；市占率更逼近2成，年成長率達22.2%，雙雙創下機車品牌第一。

今年預估台灣機車市場仍有80萬輛的水準，三陽去年推出新機種New Woo 100，一上市便熱銷，讓經銷商「重回10年前三陽機車熱銷欠車的盛況」，並帶動三陽115cc以下機種市占率重回30%。

過去兩年積極推動通路改造，進行經銷商店格提升，新店格帶動來客率成長2成以上，預估年底前將完成100家經銷商店格升級，挑戰機車市占率25%目標。

三陽副董事長兼總經理吳清源表示，三陽去年海外市場顯著的成長，中大廈杏SCN外銷接單暢旺，去年總銷量逼近11萬輛，創近4年最高紀錄，獲利也創下近年新高；三陽越南SVN本體去年也確定轉虧為盈。

吳清源說，三陽已成立海外事業總部，將整合台灣、中國中大廈杏及越南SVN三個生產基地，搶攻外銷市場，未來研發新機種並將以全球機種進行研發。

他說，三陽目前機車外銷量約30萬輛，已外銷至歐洲、東協、中南美及非洲等80多個國家，在三大生產基地整合後，未來機車外銷量將以每年成長20%，全力衝刺外銷100萬輛的目標。