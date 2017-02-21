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世界先進擬配發現金股利3元

2017-02-21  20:22

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進 （5347） 去年稅後淨利55.37億元，年增33.2%，創歷史新高紀錄，每股盈餘3.38元，董事會今決議擬每股配發現金股利3元，為歷年最高，以今收盤價60元計算，現金殖利率為5%。

世界先進去年合併營收達258.28億元，年增10.76%，營業淨利60.83億元，年增32.44%，稅後淨利55.37億元，年增33.2%，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股盈餘3.38元。世界先進預計六月十六日舉行股東會。

世界先進今董事會並通過在中國投資設立上海子公司，擬註冊資本額人民幣100萬元，以服務當地客戶。

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  • 世界先進董事長方略。（記者洪友芳攝）

    世界先進董事長方略。（記者洪友芳攝）

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