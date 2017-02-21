金管會拚新南向！放款要增加223至534億元
2017-02-21 20:44
金管會積極配合政府新南向，並設定國銀授信放款金額之目標，今年必須成長3%至7%。圖為緬甸仰光。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕為配合行政院新南向政策，金管會今天表示，已訂定相關指標績效目標，其中，對新南向18國的授信放款金額，今年要增加新台幣223至534億元；金管會強調，今年將推動五大措施，包括：持續透過雙邊或多邊管道，爭取改善我金融業者進入東南亞市場等。
金管會銀行局副局長呂蕙容表示，為配合行政院執行「新南向政策－金融支援」工作，協助企業取得在新南向目標國家業務發展所需資金及金融服務，金管會已訂定相關鍵績效指標。
其中，鼓勵國銀對國內企業或當地台商擴大授信，金管會的目標是對新南向政策目標國家之授信總額成長率，為3%~7%，因此，在今年底前，總授信餘額要達到7999億元至8310億元之間。
根據金管會統計，去年國銀對新南向國家放款總餘額為7776億元，換言之，今年新增放款金額為223至534億元之間。
為達成國銀布局新南向18國之目標，金管會採取措施還包括：訂定「獎勵本國銀行加強辦理於新南向政策目標國家授信方案」，對辦理放款績優銀行予以表揚，其評分標準包括海外信用保證基金承保之融資金額比率。
其次，持續透過雙邊或多邊管道，爭取改善我金融業者市場進入條件，加強國際監理合作；簡化銀行申設國外分支機構之行政程序，讓金融機構海外佈局更有空間。
再者，金管會也請銀行公會、金融研訓院因應新南向政策，協助銀行培育海外人才，如開辦新南向人才培訓課程，招募並培養具東南亞國家語言能力、文化之人才等。
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