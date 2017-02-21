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大聯大子公司友尚 擬4月起分割移轉德儀產品線給世平

2017-02-21  20:21

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體通路商大聯大（3702）今晚舉行重大訊息記者會，宣佈持股百分之百子公司世平興業與友尚今已分別召開董事會通過德儀產品線營業分割讓與案，友尚擬以分割方式將德儀產品線移轉給世平，分割基準日暫訂為今年4月1日。

大聯大財務長袁興文表示，此分割案主要考量配合供應商優化代理渠道策略，還有集團組織業務調整，以提高競爭力與經營績效，對該公司每股淨值及每股盈餘沒有影響。

袁興文指出，世平概括承受德儀產品線相關資產、負債，世平擬發行新股給大聯大作為受讓該營業的對價；分割案依據友尚去年財報估算德儀產品線營業價值為24.29億元，世平擬於分割基準日發行普通股11.61億股給大聯大，以取得相關營業資產、負債。

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  • 大聯大財務長袁興文。（記者洪友芳攝）

    大聯大財務長袁興文。（記者洪友芳攝）

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