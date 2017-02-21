鴻海力挺 香港新創旅遊手機服務handy進軍台灣

2017-02-21 19:32

〔記者廖千瑩／台北報導〕獲鴻海集團旗下富智康兩度注資新台幣44億元、總募資2億美元的香港新創公司Tink Labs即日正式進軍台灣市場，推出「handy.」手機服務，搶攻行動通訊旅遊商機。

值得注意的是，handy.將提供國內飯店一條龍式的通訊租用服務，整合飯店、旅客及商家三方，除了與台灣的亞太電信合作、提供旅客免費通訊及上網功能外，另整合handy.服務的智慧型手機由鴻海集團製造，整合夏普（Sharp）技術，等於整串由鴻海集團統包。

Tink Labs全球酒店業務執行副總裁胡芯今來台時指出，Tink Labs此次來台，預計與全台3星以上飯店與餐旅集團接洽，同時將與在地通訊公司合作提供旅客免費通訊服務，串聯大數據即時分析技術，最快3月中旬到4月可望上線，預計今年底將搶進全台約1萬間房間。