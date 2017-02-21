台糖投逾20億 啟動豬舍2.0計畫

屏東東海豐養豬場裝設「負壓水濂」設施，成為國內首座零廢氣現代化豬舍。（台糖提供）

2017-02-21 18:05

［記者林筑涵／台北報導］台糖今宣布引進國外沼氣發電技術，將投入超過20億元，逐步設置沼氣發電設備，預計明年完成台糖全數養豬場建置；其中屏東東海豐養豬場新式具無臭、防疫功能的「負壓水濂」設施佔達近7億元，將成為國內首座零廢氣現代化豬舍。

台糖於2012年起投資所屬養豬場設置沼氣發電系統，目前已完成5座養豬場沼氣發電機裝設，裝置容量約490KW，約可供應養豬場每月30至35％用電量。台糖表示，為配合政府發展沼氣能源政策，去年成立「沼氣利用組」，且赴歐洲學習技術，將沼氣發電設備朝模組化邁進。

台糖副總王國禧指出，除過去已完成5座豬舍沼氣發電外，今年規劃屏東新厝及四林、雲林斗六與虎尾共4座養豬場建立沼氣發電系統，同時以國外自動化系統管理，平均打造一座發電系統約需1.2億資金。王國禧也表示，今年另選定屏東東海豐養豬場，建立無臭、防疫「負壓水濂」系統，並結合沼氣發電設備，以循環經濟模式蛻變為台灣首座零廢氣現代化養豬舍。

由於台糖旗下共有18個養豬場，需19座發電系統，台糖沼氣利用組經理吳耀煌表示，估計總預算金額約需22.48億元，明年可完成全數養豬場設備裝置，可提供2.12MW發電量。另外，吳耀煌強調，未來台糖裝設完畢後，將擴大協助民間豬農建立沼氣發電系統，預告將成立「沼氣能源服務公司」，初步計畫以5000頭豬127家豬舍為目標，推廣沼氣發電概念，同時解決畜牧廢棄物及糞料處理問題。