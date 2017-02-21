自中、韓進口的鋼品 財部課徵5年反傾銷稅

財政部關務署表示，日前已作出終判，將對中、韓進口鍍鋅製品、鋅合金扁軋鋼品，以自中、韓、巴西、印度、印尼、烏克蘭等地進口的碳鋼鋼板，課徵5年反傾銷稅。圖為中國河北鋼廠。（路透）

2017-02-21 18:21

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部關務署表示，日前已作出終判，將對中、韓進口鍍鋅製品、鋅合金扁軋鋼品，以及自中、韓、巴西、印度、印尼、烏克蘭等地進口的碳鋼鋼板，課徵5年反傾銷稅，並回溯至去年8月22日起課徵，稅率最低4.02%、最高80.50%。

關務署表示，包括中國鋼鐵在內的多家國內業者，去年初向財政部提出課徵反傾銷稅申請案，對象包括自中、韓進口的鍍鋅製品、鋅合金扁軋鋼品（常用於建材、運輸工業、家電等），以及自中、韓、巴西、印度、印尼、烏克蘭進口的碳鋼鋼板（常用於造船、壓力容器等）；從前年資料來看，市占率各為20.3%及28.2%。

反傾銷稅 回溯至去年8/22起課徵

去年2月22日關務署受理展開調查，8月22日初判認定，兩宗鋼品反傾銷案中，確實都對國內產業造成實質損害，並存在反傾銷事實，須先行課徵「臨時反傾銷稅」。8月底中鋼等業者也加碼提出「回溯課徵」申請，希望能再往前回溯追稅5月24日至8月21日間的反傾銷稅。

關務署指出，日前終判結果出爐，確認有傾銷及產業損害事實，宣布對上述鋼品業者，加徵5年反傾銷稅，並回溯至去年8月22日課徵，至2021年8月21日落日。由終判傾銷稅率與初判訂出的臨時反傾銷稅率不同，因此，終判稅率低於臨時反傾銷稅率的廠商，可來申請退稅。

此外，為避免濫傷無辜，影響國內下游產業，終判也排除了原本被包含在內的5大項商品，可免受反傾銷稅影響。至於中鋼等業者提出的「回溯課徵」申請，則被遭駁回。

另一方面，對中國進口卜特蘭水泥及其熟料課徵的反傾銷稅，去年屆滿5年終止。國內8家水泥公會業者申請延長課徵，對此案，日前關務署一併做出終判，拍板將續課反傾銷稅5年，期間為今年2月10日起、至2022年2月19日止，稅率維持在91.58%。