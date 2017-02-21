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調整營運結構 協禧兩階段減資

2017-02-21  17:41

〔記者陳柔蓁／台北報導〕散熱風扇大廠協禧（3071）調整營運結構，通過兩階段減資案，第一階段減資3.369％，用於彌補虧損，第二階段減資14.982％，每股退還1.4982元，每千股退還股款14982元，發放日將待今年5月17日股東會決議。

協禧研發中心位於台灣，廠房位於中國崑山、深圳、惠州等地。發言人蔡政宏指出，近年來筆電多改採微型散熱導管，公司無意往此方向。營運架構朝向利基型產品，目前小機種工業儀器用風扇佔四成，家電、網通、筆電各佔一成以上，客戶別則是歐美與中國平均分散。

協禧去年前三季EPS0.36元。今年一月營收1.85億元，年減11.1％。展望今年，公司期待穩固毛利率後保守成長。

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  • 協禧調整營運結構，將分兩階段辦理減資，圖為協禧發言人蔡政宏。（記者陳柔蓁攝）

    協禧調整營運結構，將分兩階段辦理減資，圖為協禧發言人蔡政宏。（記者陳柔蓁攝）

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