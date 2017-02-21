調整營運結構 協禧兩階段減資
2017-02-21 17:41
〔記者陳柔蓁／台北報導〕散熱風扇大廠協禧（3071）調整營運結構，通過兩階段減資案，第一階段減資3.369％，用於彌補虧損，第二階段減資14.982％，每股退還1.4982元，每千股退還股款14982元，發放日將待今年5月17日股東會決議。
協禧研發中心位於台灣，廠房位於中國崑山、深圳、惠州等地。發言人蔡政宏指出，近年來筆電多改採微型散熱導管，公司無意往此方向。營運架構朝向利基型產品，目前小機種工業儀器用風扇佔四成，家電、網通、筆電各佔一成以上，客戶別則是歐美與中國平均分散。
協禧去年前三季EPS0.36元。今年一月營收1.85億元，年減11.1％。展望今年，公司期待穩固毛利率後保守成長。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 合演空拋灌籃 魏、杜另類和解
- 「人生只有一次」陳嘉君籲蔡英文落實同志人權
- 李千娜獻「讚聲」 專場初體驗
- 木蓮花開了 淡水楓樹湖粉嫩聚人氣
- 卡森斯變鵜鶘 學弟一眉樂翻
- 社論》如何使司法不令人心生恐懼？
- 威力彩頭獎連2摃
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 鹿特丹網球賽》準爸爸松加 終結冠軍荒
- 給千元就想打發？ 7旬退休師性侵菲傭重判
- 中職》不只經典賽 ELEVEN SPORTS包辦3年桃猿主場賽事
- 龜山、泰山部分地區 27日停水23小時
- 吃完退燒藥午睡 ３歲童猝死
- 網球》盧一哥、謝淑薇美、歐職網開胡
- 自己找旅美機會 何献凡挺兒出走
- 大膽島昆蟲 驚見7新種
- 金門619砲戰老兵 老照片尋同袍
- 台南民宅失火 4人一度受困幸被即時救出
- 鴨場、疫區1公里內禽場 全面檢驗
- 女童遭猥褻 怒眼透露伯公敗行
- 墾丁大街沒郵局 寄信包裹「升級」到五星飯店
- 星巴克將漲價 林俊憲：選擇少喝、不喝
- 退將反年改 王定宇：怎有臉自比八百壯士...
- 第二市場13道經典台灣料理 5月再現
- 二二八將至 長老教會：政府應盡速拆除各地蔣家銅像
- 年薪200萬 送博後到南加大
- 全球武器交易熱 創冷戰後新高
- 揚子高中任威政 榮登體育術科武狀元
- 五月將擴大演習規模？馮世寬：演習按計畫進行
- 鐵路高架沿線地下道 107年陸續填平
- 禽肉禁宰攤販撐不住 北市：補償再等等…
- 上班一族徵文─360行工作照
- 藍委引媒體報導批判 賀陳旦、林美珠：請查證過再說
- 醫療診間》小嬰兒不願喝奶 竟救了媽媽一命！
- 「大餅紙」揭秘 蝶戀花司機當天開車達11小時
- 美商會看台經濟 有改善不夠快
- 飛碟電台營運慘 張小燕辭董座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：調整營運結構 協禧兩階段減資
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分