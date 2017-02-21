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廠房早點自動化 沈國榮勸業界趁一例一休跟上趨勢

2017-02-21  16:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮今天受訪表示，產業界一定要走向自動化，而一例一休就是最好的時機，否則5年後找不到國際移工，屆時就後悔莫及。

中科管理局今天與日本京都研究園區締結為姊妹市，沈國榮受訪時表示，一例一休的推動，的確引發很多業者的抱怨，但他都跟業者表示，這是一個機會。

沈國榮認為，一例一休剛好可以成為台灣產業轉型的機會，加速產業自動化。

他說，因為5年後，台灣在少子化浪潮下，面臨本國勞工減少，而且東南亞目前因為國內產業發展，勞工將不再輸出，屆時台灣會找不到勞工，若早一點自動化，所有的運作都以機器來代替，生產線便不需要勞工，業者就不會因為一例一休或者找不到勞工而苦惱。

沈國榮指出，目前他的廠房已大量進行自動化，員工較過去為少，一例一休只有一點影響。他鼓勵願意學習的員工，進修成為機器人的管理者，若不願者，也只能從事簡單的工作。

沈國榮表示，未來很多事情都會被機器人取代，即使是醫界，也有可能生產出會手術或打針的機器人，這是未來的趨勢，因此現在不趕緊朝向自動化邁進，5年後就會後悔。

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  • 台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮說自動化是趨勢，更預測未來可能會出現會打針的機器人。（記者蘇金鳳攝）

    台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮說自動化是趨勢，更預測未來可能會出現會打針的機器人。（記者蘇金鳳攝）

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