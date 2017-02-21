| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市傳公車失控衝上候車亭 2人受傷送醫
 首頁 > 財經

友達董座批：一例一休缺乏彈性

2017-02-21  16:39

〔記者陳梅英／台北報導〕一例一休上路後，企業反彈聲音不斷，友達董座彭双浪今日表示，友達對於加班費的支付原本就優於勞基法，加班費增加對友達成本增加不大，但限制加班工時、特休假不能補假以及連續工作時間不得超過7天對企業來說，把所有彈性都拿掉，企業與員工都得不到好處。

彭双浪說，友達給予員工的加班費，在新制尚未上路前就已經是本薪的3倍，因此，新制上路後，對友達加班費增加有限，差別只是在過去特休假可以補休，現在不行，一律要給現金。

另外，面板產業淡旺季顯著，新制下，連續工作時間不得超過7天也讓企業相當困擾。

彭双浪認為政府努力的重點應該是如何讓優質產業留下來，員工薪水就會增加，不該為了那些不守法的企業，把法令訂得這麼嚴格，不考慮產業特性不同，硬要套用同一套法令下，反而讓所有彈性都失去，這應不是政府當初制定此政策的初衷。

廣告
  • 友達彭双浪批一例一休缺乏彈性（記者陳梅英攝）

    友達彭双浪批一例一休缺乏彈性（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 加班 彈性
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：友達董座批：一例一休缺乏彈性


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.