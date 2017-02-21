友達董座批：一例一休缺乏彈性
2017-02-21 16:39
〔記者陳梅英／台北報導〕一例一休上路後，企業反彈聲音不斷，友達董座彭双浪今日表示，友達對於加班費的支付原本就優於勞基法，加班費增加對友達成本增加不大，但限制加班工時、特休假不能補假以及連續工作時間不得超過7天對企業來說，把所有彈性都拿掉，企業與員工都得不到好處。
彭双浪說，友達給予員工的加班費，在新制尚未上路前就已經是本薪的3倍，因此，新制上路後，對友達加班費增加有限，差別只是在過去特休假可以補休，現在不行，一律要給現金。
另外，面板產業淡旺季顯著，新制下，連續工作時間不得超過7天也讓企業相當困擾。
彭双浪認為政府努力的重點應該是如何讓優質產業留下來，員工薪水就會增加，不該為了那些不守法的企業，把法令訂得這麼嚴格，不考慮產業特性不同，硬要套用同一套法令下，反而讓所有彈性都失去，這應不是政府當初制定此政策的初衷。
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