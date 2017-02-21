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區間盤整 新台幣收30.793元

2017-02-21  16:04

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現區間盤整格局，終場小升1.1分，以30.793元兌1美元作收，結束連續2個交易日貶值走勢，台北外匯經紀公司成交量為7.35億美元。

外匯交易員表示，新台幣早盤走貶，午盤過後由貶轉升，但整體來看，升、貶幅皆相對有限，顯示短線在歐洲政治局勢不明的情況下，銀行間交投傾向保守操作，並靜待新的方向指引。

新台幣今以30.830元開出，最高30.775元、最低30.859元，終場收30.793元。

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  • 新台幣今以30.830元開出，最高30.775元、最低30.859元，終場收30.793元。（資料照）

    新台幣今以30.830元開出，最高30.775元、最低30.859元，終場收30.793元。（資料照）

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