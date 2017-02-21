兩岸關係冷 永豐金︰海外布局將鎖定東協市場

2017-02-21 16:26

〔記者王孟倫／台北報導〕隨著兩岸關係降溫，本國金融機構也紛紛聚焦新南向！永豐金控今天舉行法人說明會，對於海外市場布局，永豐金強調，過去業務主要著重中國市場，但兩岸關係似有停滯，未來策略將全力鎖定東協國家。

「東協市場是不得不重視的市場。」永豐金總經理游國治表示，過去重點一直強調在兩岸三地，但我們現在要把東南亞納入重點，尤其是跨境及多元貨幣業務，以創造多贏的機會。

對於東南亞市場布局，游國治說，目前永豐金旗下的永豐銀已經在越南設有分行，另外租賃公司也在緬甸設立辦事處；他強調，未來設置分支機構策略上，應會以設立租賃優先，因為比銀行更為彈性也快速。

此外，在財務方面，永豐金公布去年稅後純益81.83億元，獲利衰退24.6%，每股稅後純益（EPS）0.77元。永豐金也希望透過拓展新南向市場之策略，能有效挹注獲利動能。