2017智慧城市展系統整合輸出獎 中美晶子公司旭鑫能源獲優勝

2017-02-21 16:12

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶集團旗下子公司旭鑫能源以50百萬瓦太陽能電廠 （50MW PV Power Plant） 的專案，榮獲台灣智慧城市產業聯盟及台北市電腦商業同業公會聯合主辦的2017智慧城市展系統整合輸出獎。

系統整合輸出獎由經濟部次長沈榮津頒獎，旭鑫能源由總經理黃正泓代表領獎；旭鑫能源成立於2015年年底，此次以菲律賓萊特島建置50百萬瓦太陽能電廠SEPALCO公司的應用案例，獲得主辦單位的青睞與肯定，此應用案例乃旭鑫能源主導，並與中美晶100% 持有的德國子公司 Aleo Solar GmbH合作，通過主辦單位初審及複審的審查作業，獲選為2017智慧城市展系統整合輸出獎的優勝作品。

菲律賓位處日照充足的東南亞，旭鑫能源透過提供太陽能電廠整體輸出方案，於菲律賓萊特島建置高品質且高信賴度的潔淨再生能源系統。SEPALCO太陽能電廠安裝約使用18萬8千片太陽能模組所組成，太陽能模組 （PV module） 於日照充足的白天，吸收陽光將光能轉換為電能，並透過逆變器 （Inverter） 將直流轉換為交流，再經過升壓後將電能送至電網 （Power Grid）。另外，SEPALCO電廠各區域的系統效能與發電量、透過客製化的SCADA監控軟體，達到即時監督與管控的雙功效。SEPALCO電廠以回售電價給菲律賓電力公司，節省電費成本約10%；此外，SEPALCO在電廠興建期間，創造了800多個就業機會，旭鑫能源藉由整體電廠建置服務，將台灣優質的產品與服務，以實力口碑行銷海外。