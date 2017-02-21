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因應一例一休 東元研發智慧零售、智慧物流

2017-02-21  14:43

〔記者李靚慧／台北報導〕全球前三大大馬達業者東元集團，今日召集旗下多家關係企業，參加北市南港展覽館展出的智慧城市展，其中可節省人事成本的智慧零售、智慧物流，成為現場吸睛的主題。

東元電機總經理邱純枝今日指出，一例一休實施，對東元集團內的製造事業影響不大，但是物流服務業的成本卻增加不少，因此，集團鎖定智慧零售，推展無人商店、自動點餐機，希望降低相關服務業的人事成本。

今日現場展示的自動咖啡機、自動零售機，是由東元集團旗下東元捷德科技設計生產，除了可以販賣飲料、食品，還可針對消費者的性別，播放不同的廣告，支付工具也不只收現金，信用卡、悠遊卡甚至手機支付均可使用。

東元指出，東元捷德的最新產品「健康小站」，近期即將與連鎖超市合作上市，測試者只要將雙手放在感應板上，卅秒就可以獲得血壓、呼吸率、心跳、心臟年齡 、能量指數等多項身體指標，還有圖像數據分析，消費者除了可了解自身健康狀況，設置機台的店家，也可藉此進行來店客群的數據分析。

東元集團近年來研發生產的雲端相關產品及系統服務，範圍也擴及物流管理，東元集團的關係企業東捷資訊服務，今天在現場展示了物流雲端調度中心系統，結合調度中心，冷鏈管理監控、和績效儀表板三大功能，使物流業能夠利用雲端操控，對各站所、及行進中宅配車輛進行監控，也可掌握駕駛行車軌跡、工作時程。

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  • 因應一例一休，東元研發智慧零售、智慧物流，降低人事成本。（記者李靚慧攝）

    因應一例一休，東元研發智慧零售、智慧物流，降低人事成本。（記者李靚慧攝）

  • 因應一例一休，東元研發智慧零售、智慧物流，降低人事成本。（記者李靚慧攝）

    因應一例一休，東元研發智慧零售、智慧物流，降低人事成本。（記者李靚慧攝）

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