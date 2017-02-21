市場觀望成交量縮 台股堅守9700點
2017-02-21 14:28
〔記者陳柔蓁／台北報導〕昨夜美股休市，亞股日本、南韓、中股、港股、台股開高。台股小開高8.07點，漲幅0.08％，報9761.27點，收漲10.73點，漲幅0.11％，報9763.93點，成交金額889.77億元。
新台幣兌美元今天開盤價報30.83元，升1.05角，午盤報30.828元，貶2.4分。
大型權值股表現部分，股王大立光（3008）跌1.45％，收報4560元；鴻海（2317）上漲0.44％，收報90.5元；台積電（2330）平盤，收報190元。
跌停鎖死股有：先前的飆股玉晶光（3406）廈門廠工安意外，元月自結獲利，每股稅後盈餘驟降至0.24元，今日報210.5元。昨日宣告即將下櫃的三汰-KY（4762）報54.9元。
成交爆大量的有，金融類股新光金（2888）、兆豐金（2886）、富邦金（2881）國泰金（2882）漲幅在0.5％上下。航運陽明（2609）、面板晶電（2448）漲幅高達半根停板，大同（2317）、華新（1605）、友達（2409）也榜上有名。
類股部分，造紙表現最強勢，漲幅高達3.85％。電器電纜、鋼鐵、玻璃陶瓷漲幅0.5％以上。電子零組件最弱，跌幅在0.7％。
法人認為，昨日美股休市、228長假即將來臨，買盤轉趨觀望，成交量從先前的千億大量縮至889億元，但仍堅守9700點，只是五日線呈現下彎，今又收一個十字線，屬於箱型整理格局，預估到三月中去年報公布前，都是屬於市場在整理籌碼，預估年報公布後，去年的業績表現消化完畢，才會再攻一波漲勢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 民進黨新竹市黨部邀大家玩【黨產大亨】
- 經典賽》南韓遭讀賣巨人完封 日媒：史上最弱？
- 民調：不滿意一例一休佔48％ 國民黨：政府應負最大責任
- 天母棒球場阻力多？ 柯文哲：大家多體諒
- 雲林縣警局長許錫榮上任：加強打擊竊盜及毒品
- 獼猴爬宿舍 中山大學︰有裝防猴紗窗
- 巡邏路過土地公廟祈求保佑治安 當場抓到香油錢竊賊
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 法蒂瑪聖母顯現100週年 週日屏東萬金大遊行
- 連朴槿惠都愛用 南韓最辣健身教練
- 這個非洲男超有愛！ 租水車每天供水給野生動物
- 簡易自來水工程設計不良 國姓公所限月內改善
- 馬英九被控教唆洩密案 下午2點辯論
- 週四起全台轉濕冷 體感溫度最低9度
- 民調狂勝八路軍？ 柯P：別問這個啦
- 新銳設計師 進駐台東原住民文創聚落
- 「八百壯士」圍立院 國防部：盼冷靜以對
- 演講費有差別待遇 中小學校長也出聲批評
- 竹市3區戶政事務所 打造兒童遊戲區
- 東區挖破水管 10萬戶停限水36小時
- 駕駛大學前癲癇發作失控 路人伸手救援阻禍
- 虛擬女神「EGOIST」3月襲台 走出500吋螢幕會台粉
- 擁槍遇警上門跳樓逃 警追緝中在逃4男
- 一票3千！通霄農會改選 總幹事參選人坦承買票
- NBA》更好報價卻消失？ 卡森斯差點去湖人、太陽
- 鐵路地下化 賴清德：3月中旬動工
- 自由廣場》制憲！
- 發展石岡農作新特色 農友推廣種植銀耳、黑木耳
- 自由開講》沒有真相就沒有和解
- 飯店無照營業！ 汪小菲怒：我堂堂正正
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞：
- 大巨蛋、北藝中心礙連任 傳柯P定明年8月完工
- 北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報
- NBA》為何不執教？「戰神」艾佛森神回應
- （嘉縣）大林鎮長、溪口鄉長 誰來代理？
- 自由廣場》宜蘭首次「縣政危機」
- 暫拋吃緊水情 石門水庫「櫻」姿煥發
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：市場觀望成交量縮 台股堅守9700點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分