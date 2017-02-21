| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴基斯坦再傳自殺攻擊 法院前引爆炸彈
 首頁 > 財經

市場觀望成交量縮 台股堅守9700點

2017-02-21  14:28

〔記者陳柔蓁／台北報導〕昨夜美股休市，亞股日本、南韓、中股、港股、台股開高。台股小開高8.07點，漲幅0.08％，報9761.27點，收漲10.73點，漲幅0.11％，報9763.93點，成交金額889.77億元。

新台幣兌美元今天開盤價報30.83元，升1.05角，午盤報30.828元，貶2.4分。

大型權值股表現部分，股王大立光（3008）跌1.45％，收報4560元；鴻海（2317）上漲0.44％，收報90.5元；台積電（2330）平盤，收報190元。

跌停鎖死股有：先前的飆股玉晶光（3406）廈門廠工安意外，元月自結獲利，每股稅後盈餘驟降至0.24元，今日報210.5元。昨日宣告即將下櫃的三汰-KY（4762）報54.9元。

成交爆大量的有，金融類股新光金（2888）、兆豐金（2886）、富邦金（2881）國泰金（2882）漲幅在0.5％上下。航運陽明（2609）、面板晶電（2448）漲幅高達半根停板，大同（2317）、華新（1605）、友達（2409）也榜上有名。

類股部分，造紙表現最強勢，漲幅高達3.85％。電器電纜、鋼鐵、玻璃陶瓷漲幅0.5％以上。電子零組件最弱，跌幅在0.7％。

法人認為，昨日美股休市、228長假即將來臨，買盤轉趨觀望，成交量從先前的千億大量縮至889億元，但仍堅守9700點，只是五日線呈現下彎，今又收一個十字線，屬於箱型整理格局，預估到三月中去年報公布前，都是屬於市場在整理籌碼，預估年報公布後，去年的業績表現消化完畢，才會再攻一波漲勢。

廣告
  • 台股堅守9700點。（翻攝自雅虎股市）

    台股堅守9700點。（翻攝自雅虎股市）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：市場觀望成交量縮 台股堅守9700點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.