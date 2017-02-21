市場觀望成交量縮 台股堅守9700點

2017-02-21 14:28

〔記者陳柔蓁／台北報導〕昨夜美股休市，亞股日本、南韓、中股、港股、台股開高。台股小開高8.07點，漲幅0.08％，報9761.27點，收漲10.73點，漲幅0.11％，報9763.93點，成交金額889.77億元。

新台幣兌美元今天開盤價報30.83元，升1.05角，午盤報30.828元，貶2.4分。

大型權值股表現部分，股王大立光（3008）跌1.45％，收報4560元；鴻海（2317）上漲0.44％，收報90.5元；台積電（2330）平盤，收報190元。

跌停鎖死股有：先前的飆股玉晶光（3406）廈門廠工安意外，元月自結獲利，每股稅後盈餘驟降至0.24元，今日報210.5元。昨日宣告即將下櫃的三汰-KY（4762）報54.9元。

成交爆大量的有，金融類股新光金（2888）、兆豐金（2886）、富邦金（2881）國泰金（2882）漲幅在0.5％上下。航運陽明（2609）、面板晶電（2448）漲幅高達半根停板，大同（2317）、華新（1605）、友達（2409）也榜上有名。

類股部分，造紙表現最強勢，漲幅高達3.85％。電器電纜、鋼鐵、玻璃陶瓷漲幅0.5％以上。電子零組件最弱，跌幅在0.7％。

法人認為，昨日美股休市、228長假即將來臨，買盤轉趨觀望，成交量從先前的千億大量縮至889億元，但仍堅守9700點，只是五日線呈現下彎，今又收一個十字線，屬於箱型整理格局，預估到三月中去年報公布前，都是屬於市場在整理籌碼，預估年報公布後，去年的業績表現消化完畢，才會再攻一波漲勢。