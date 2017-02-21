科思創2016繳出好成績 淨利成長高達1倍

2017-02-21 14:26

〔記者張慧雯／台北報導〕科思創自德國拜耳集團切割出來，獨立成為一家公司且掛牌上市後，2016年繳出亮麗成績單，淨收入從3.43億歐元增長為7.95億歐元，增幅超過一倍，科思創也計畫支付股東每股1.35歐元的股息。

「我們的策略成效卓越，這些優秀成果突顯了科思創的基本實力！」 科思創執行長唐佩德（Patrick Thomas）解釋，「客戶對創新型和永續型產品的需求不斷增長，這表明我們在用優質塑膠取代傳統材料方面，取得越來越大的成功。」

此外，集團自營業活動貢獻的自由運用現金流大幅增長41.8％，達到14億歐元。同時，科思創的利潤率也有所提高：投資回報率（ROCE）達到14.2％，與去年相比顯著增長，由於產品售價降低和匯率影響，科思創集團的銷售額小幅下降1.5％，為119億歐元。

此外，科思創還償還來自拜耳的所有貸款。去年3月發放總額為15億歐元的第一筆債券，公司獲得了資金，截至2016年底，淨財務負債為15億歐元，相比於上一年減少約7億歐元。

「債務發放計畫提升了我們的財務彈性，」 科思創財務長魯誠飛（Frank H. Lutz）表示，「隨著樂觀的現金流績效表現，現已擁有足夠資金進行自己的財政投資。」