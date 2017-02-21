衍生科技開發加水通電的創新消毒殺菌產品
〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院今宣布新成立一家「創淨科技」衍生公司，這家公司擁有消毒殺菌的革命性技術，首創免加藥，應用創新電化學技術，加水通電就能將水轉變成高效能的高活性氧消毒水，今天並發表殺菌率大於99.99%的EleClean消毒噴霧，可讓民眾隨身攜帶的便利型高效消毒產品。
創淨公司總經理陳建宏表示，全球H1N1流感、腸病毒等傳染性疾病肆虐，對於隨身型消毒用品需求也快速增加，依據Passport資料庫2015年資料統計，全球一年表面護理（消毒清潔）市場產值高達新台幣650億元，極具發展應用潛力。
他說，創淨科技開發出的EleClean消毒模組，僅加入水通電後，運用電化學技術將水分子重組，轉化成高活性氧消毒水，以強氧化方式破壞病毒及細菌，就可使病毒及細菌失去活性，達到大於99.9%的殺菌效能。
陳建宏表示，EleClean消毒噴霧已經獲第三方公證機構的多項認證，能有效抑制流感病毒H1N1、腸病毒、肺炎桿菌、綠膿桿菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、黑黴菌、白色念珠菌等，也獲得不傷皮膚的檢驗認證，不僅可使用在個人隨身消毒清潔，更能在救災時，協助落後地區及災區的衛生保健。
陳建宏進一步表示，EleClean消毒噴霧，重量只有80公克，加水通電15分鐘後即能有高活性氧消毒水，只要USB就能充電，相當方便及安全，不需像傳統消毒產品需添加防腐劑、穩定劑、抗菌劑或香料等，EleClean 不含化學藥品，不會造成皮膚過敏、致癌、皮膚炎等潛在風險，不僅可使用在個人隨身消毒清潔，更能在救災時協助落後地區及災區的衛生保健，目前已提供給慈濟環保回收站、偏鄉孩童、餐飲公司及緬甸貧民關懷計畫中試用。
創淨公司未來將「EleClean消毒模組」擴展開發成多元消毒用品，如桌上型消毒噴霧、濕紙巾機、蔬果清洗機等，全面提供安全乾淨環境。
工研院副院長劉軍廷表示，創淨不只是以團隊的技術來創新，更跨界應用經濟部技術處科技專案「小蘋果育苗培育實踐計畫」及「科技美學設計加值計畫」、工研院、交通大學、清華大學等資源，進行「跨平台創新」，將技術研發與工藝設計結合，開發出革命性、外型又時尚的消毒產品，獲得2017年德國iF產品設計獎肯定，成功詮釋科技力及設計力的結合。
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標題：衍生科技開發加水通電的創新消毒殺菌產品
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