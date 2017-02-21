台股收盤上漲10.73點 報9763.93點
2017-02-21 13:35
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲10.73點，漲幅0.11％，報9763.93點，成交金額為889.77億元。
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