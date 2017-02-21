iPhone 8下半年登場 童子賢：實驗室忙翻天
2017-02-21 13:04
〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果iPhone 8即將在下半年登場，和碩董事長童子賢表示，2017年會是個熱鬧的年，從夏天到秋天「重兵雲集」，現在技術實驗室忙翻天，對未來維持審慎樂觀看法，和碩表現在水平之上，不過，他提醒，此次加入很多新規格，有些技術要克服，雖然最後供貨一定都會順暢，但是順暢的節奏可能有所誤差，誤差可能2週、4週到8週不等，市場分析師到時候可能又會很緊張，不過他自己很樂觀，反正不是10月賣就是12月賣，建議大家不要那麼緊張，只要市場期待和需求存在。
童子賢透露，現在位於中國工廠表面看起來不那麼忙，工作人數是旺季的6成，但其實實驗室很忙，因為客戶不是只有一個解決方案，同一個問題有多個解決方案在進行，技術人員忙翻天，他開玩笑，根本不能一例一休，好在實驗室不在台灣。
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