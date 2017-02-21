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一例一休衝擊 台灣宅配通調漲本島運費

2017-02-21  12:41

〔記者李靚慧／台北報導〕東元電機（1504）董事長邱純枝今日證實，因應一例一休對人事成本的衝擊，台灣宅配通（2642）在農曆年後，針對便利商店的寄送案件，本島牌價運費每件已調漲5至10元，但宅配通週六日仍維持送件。

一例一休今年上路，1月初東元電機董事長、同時也是宅配通董事長邱純枝當時指出，宅配業採輪班制，假日、春節配送成本高漲，最快1至2個月內會適度反映成本、調漲運費。

東元電機今日參加「智慧城市展」，智慧物流、智慧零售是今年的展出重點，邱純枝今日證實，宅配通已在農曆年後調漲運費，針對便利商店收件的運費，考量到便利商店成本也提高，因此本島案件每件牌價調漲5至10元，不同的客戶會有不同的調幅。

至於離島案件，邱純枝表示，因為原本就有離島費率，因此不再此波調漲的範圍內，此次漲價，仍以本島一般案件為主。

至於寄送時間，邱純枝表示，宅配通並未停止週六日的寄送服務，但會與客戶協調取件、送件時間，盡量將加班費增加的幅度降至最低。

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  • 一例一休衝擊，台灣宅配通年後已調漲本島牌價5至10元，圖為東元電機及台灣宅配通董事長邱純枝。（記者李靚慧攝）

    一例一休衝擊，台灣宅配通年後已調漲本島牌價5至10元，圖為東元電機及台灣宅配通董事長邱純枝。（記者李靚慧攝）

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