中普召開臨時股東會 中石化：無效

2017-02-21 12:33

〔記者張慧雯／台北報導〕針對轉投資公司中普氣體今日召開股東臨時會，中石化發出聲明稿表示，美商在今（21日）上午9時於「新竹縣竹北市縣政九路145號6樓大會議室」違法召開的股東臨時會，依法對美商表示異議。

中石化也指出，此次股東臨時會有好幾大違法事項，應屬違法且無效召集，所作成的決議與中石化及美商間的合資契約牴觸，均屬無效。

中石化強調，為維護十數萬股東之權益，已提起合法救濟，已就上開違法事項提起訴訟，並請求經濟部中辦不得就違法召集及無效之股東會選舉結果予以變更登記。