兩岸金融進入休眠期？金管會：我們只是沒有大肆張揚
2017-02-21 11:54
［記者彭琬馨／台北報導］兩岸因政黨輪替官方互動不佳，外傳就連金融業也進入休眠期，各銀行於中國的合作案幾乎全面撤守。對此金管會主委李瑞倉強調，兩岸在金融監理方面互動一直非常密切，相關媒體報導「完全不是事實」。
李瑞倉上午於立法院接受媒體訪問時作上述表示。李瑞倉表示，自己還沒看到詳細內容，但從「休眠期」的標題來看絕對不是事實，還強調媒體對事情的處理或描述「不要太危言聳聽」。李瑞倉說，兩岸的金融互動一直維持正常的交往關係，只是礙於目前兩岸的政治氣氛不便大肆張揚。
李瑞倉強調，兩岸金融三會（金銀會、金證會、金保會）會不會繼續召開還要再看，但即便不用兩岸三會的名義，還是會有其他交流機會。
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