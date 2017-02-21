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手機即錢包 台銀隨身PAY上線

2017-02-21  10:28

〔記者盧冠誠／台北報導〕國銀龍頭台灣銀行董事長呂桔誠今天宣布，「臺灣銀行隨身PAY」正式上線，該服務提供快速收款及付款服務，讓客戶的手機即錢包，輕鬆便利的支付各項服務或數位及實體商品的費用。

呂桔誠表示，台銀推出的「臺灣銀行隨身PAY」支付模式，讓客戶「無礙支付」，讓商店「無縫上線」，即實踐台銀以人為本「People-centered」的經營理念。

台銀致力推展數位化金融服務不遺餘力，網路銀行全面性及完整性的功能，深獲客戶肯定，至今客戶數已破320萬戶；伴隨網路銀行的台銀網路ATM服務，曾在2005年間交易量更在同業間排名第一。

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  • 台灣銀行董事長呂桔誠。（記者盧冠誠攝）

    台灣銀行董事長呂桔誠。（記者盧冠誠攝）

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