手機即錢包 台銀隨身PAY上線

2017-02-21 10:28

〔記者盧冠誠／台北報導〕國銀龍頭台灣銀行董事長呂桔誠今天宣布，「臺灣銀行隨身PAY」正式上線，該服務提供快速收款及付款服務，讓客戶的手機即錢包，輕鬆便利的支付各項服務或數位及實體商品的費用。

呂桔誠表示，台銀推出的「臺灣銀行隨身PAY」支付模式，讓客戶「無礙支付」，讓商店「無縫上線」，即實踐台銀以人為本「People-centered」的經營理念。

台銀致力推展數位化金融服務不遺餘力，網路銀行全面性及完整性的功能，深獲客戶肯定，至今客戶數已破320萬戶；伴隨網路銀行的台銀網路ATM服務，曾在2005年間交易量更在同業間排名第一。