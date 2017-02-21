外資搶進南韓 首爾商業地產交易量大漲140％
2017-02-21 10:33
〔即時新聞／綜合報導〕國際資金正在亞太地區流動，而據報導，南韓首爾市商業不動產價值遭到嚴重低估，成為最外最愛，積極搶進，跟去年同期比較，交易量大漲140%，而同期的日本及澳洲等傳統熱門市場，卻因價格漲幅太大而下降逾30%。
《金融時報》報導，市場研究公司Real Capital Analytics的調查指出，國際資金在2016年有120億美元進入南韓購買不動產，這是近20年來，外資首次佔韓國商業地產交易半數以上。
出手購買首爾商業不動產的外資中，包括黑石（Blackstone）斥資約4500億韓元（合3.92億美元）購買江南區Capital Tower；中國主權基金旗下的財團公司以27億美元在汝矣島（Youido）買國際金融公司園區（IFC complex），這筆交易也是南韓去年最大的一筆商業地產交易。
目前已有40餘家國際投資機構進入南韓，另有20餘家正準備進入南韓市場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 3年142件車禍 竹東公道五路加強測速
- 同安國小轉型 家長、校友憂廢校先兆
- 稻香市場變長照基地 民眾盼保留超市
- 44％民眾︰一例一休弊大於利
- 〈Nene的異想花園〉如果
- 北市動物園迎賓紅鶴暫不見客
- 竹苗水情吃緊 恐一階段限水
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 【極短篇】 鄭郁萌／後記
- 自己找旅美機會 何献凡挺兒出走
- 【民航局說法】空拍機闖禁區 最高罰150萬
- 鄭達鴻「捕」抓最後機會
- NBA》厄文超狂地平說 讀哈佛的書豪也支持？
- 從不開燈洗澡限時2分鐘！小提琴家摳門弄出7億
- 自由廣場》失竊的世代 談台灣母語
- 東商桃花心枯木 插翅重生
- 解決缺工問題 招訓農業師傅
- （嘉縣）大林鎮長、溪口鄉長 誰來代理？
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 砸車窗竊信用卡 一夜狂盜刷近萬菸酒還沒享用 就吃免錢飯
- 卡森斯變鵜鶘 學弟一眉樂翻
- 超商店員跟女友吵架後 隨即遭陌生人打傷
- 女偶像遭亂砍後首開庭 男陪審員突昏倒
- 惡男不甩緩起訴 與少女嘿咻害流產
- 石門水庫擬納空品淨區 桃市第5處
- 遊覽車事故究責 林全：賀陳旦曾自責、自請處分
- 印度當紅女星遭挾持 車上慘被性侵2小時
- 嘉縣明年燈會副燈區 多個鄉鎮市爭取
- 竹市南寮浮覆地 親子公園動工
- NBA》季前簽3.8億合約 國王開除巴恩斯引球迷怒火
- 國外機構解密 228「國際」檔案首度在台曝光！
- 宜蘭228連假輸運 國道客運尖峰時段3到5分鐘一班
- 善用氟化物 有效預防蛀牙
- 2男闖檳榔攤持鐵棍傷人 警鎖定對象追緝中
- 黃子佼唱RAP 怕唱成數來寶
- 江蕙大讚友神了！歌神這樣邀二姊開麥
- 花蝴蝶認愛小13歲舞者 攜兒帶女出遊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：外資搶進南韓 首爾商業地產交易量大漲140％
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分