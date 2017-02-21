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外資搶進南韓 首爾商業地產交易量大漲140％

2017-02-21  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕國際資金正在亞太地區流動，而據報導，南韓首爾市商業不動產價值遭到嚴重低估，成為最外最愛，積極搶進，跟去年同期比較，交易量大漲140%，而同期的日本及澳洲等傳統熱門市場，卻因價格漲幅太大而下降逾30%。

《金融時報》報導，市場研究公司Real Capital Analytics的調查指出，國際資金在2016年有120億美元進入南韓購買不動產，這是近20年來，外資首次佔韓國商業地產交易半數以上。

出手購買首爾商業不動產的外資中，包括黑石（Blackstone）斥資約4500億韓元（合3.92億美元）購買江南區Capital Tower；中國主權基金旗下的財團公司以27億美元在汝矣島（Youido）買國際金融公司園區（IFC complex），這筆交易也是南韓去年最大的一筆商業地產交易。

目前已有40餘家國際投資機構進入南韓，另有20餘家正準備進入南韓市場。

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  • 韓國首爾市。（資料照，記者王孟倫攝）

    韓國首爾市。（資料照，記者王孟倫攝）

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