安撫中國？富士康中國徵「青年軍」1.8萬人
2017-02-21 06:51
鴻海董事長郭台銘（中）。（資料照，記者卓怡君攝）
〔即時新聞／綜合報導〕美中正為搶投資而拔河，鴻海集團成了指標公司，讓郭董很為難，到美國投資，不忘加碼中國，據報導，他昨天在深圳宣佈，今年將在中國徵才1.2萬大學生，及6000位中專技校畢業生。
綜合媒體報導，富士康這次大規模人才招募計畫，重點針對電子商貿、資訊技術、工業互聯網、人工智慧、大資料、機器人、自動化、新材料、機械工程、精密模具等創新領域等。
郭台銘也在這次招募計畫中，揭開未來投資方向，包括加大實體經濟投資、富士康轉型為工業互聯網、車聯網龍頭，並「打造包括工作生活、教育生活、娛樂生活、家庭社交生活、安全生活、健康醫療生活、財產交易採購生活到迴圈環保交通安全生活在內的智慧生態系統」。
鴻海才在上個月宣佈，出資70億美元（約 2200億台幣）透過日本夏普在美國設廠，昨天即宣佈中國大規模徵才。而日前更傳出，美國總統川普的就職大典邀郭董參加觀禮，卻遭到中國方面的關切，使得郭董未能參加。
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