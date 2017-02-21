多空不明 歐股盤勢膠著
2017-02-21 03:52
〔中央社〕在美股休市的情況下，歐股今天暫時擺脫美國總統川普的影響力，轉而關注歐洲自身情勢。
分析師說，希臘紓困協議帶動的樂觀情緒，因為法國在4─5月總統大選前日益出現反歐盟跡象而沖淡。
倫敦FTSE 100指數微跌0.10點，以7299.86點作收。
法蘭克福DAX 30指數上揚70.60點或0.60%，收在11827.62點。
巴黎CAC 40指數小跌2.59點或0.05%，收4864.99點。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》中繼投手群失準 台灣隊4分差惜敗古巴
- 女博士生控師蹂躪 要國賠300萬落空
- 把魚當人養 退休師不用藥賺很大
- 拍扁麵包師 與乾姊翻臉
- 花蓮9農會改選 4戰區投票率逾7成
- 「看父母做愛或3P？」面試題目太狂 男子爆氣走人
- 青農界「馬蓋先」！辭百萬廠長職打造科技溫室
- 工商團體一例一休調查 全民皆輸成真
- 脫離與政府隸屬關係後…》救國團主任人選 仍由蔣經國指派
- 拿國產壯大自己 救國團總資產 26年暴增千倍
- 逞兇毆打少年命危 主嫌陳惟新等3嫌到案
- E.戈登三分球稱霸 火箭第一人
- 警國道酒駕肇事 金蟬脫殼想溜被逮
- 歌神承諾唱回台灣 江蕙高舉字卡應援
- 「球來就打」蔣砲4場3轟
- 月津港文化園區 台南爭取10億打造
- 〈生活OK繃〉冰烤地瓜 冷熱皆宜
- 自由廣場》陳庚金、胡志強證明：先砍高叛黨！
- 清境奔羊節 帶頭馬狂奔撞遊客
- 高市農村再生計畫40處 杉林推獨角仙生態公園
- 《醫生說法》酒測值1.1 接近神智不清
- 勇士4星搭魏少 詹皇挺厄文地平說
- 上班一族徵文─360行工作照
- 涉案移民 國安部下令優先遣返
- 二二八特展 重現30年前遊行場景
- 比爾蓋茲：應向取代人類工作的機器人課稅
- 台中網拍糾紛 少年被毆重傷命危
- 娜姐使手段領養雙胞胎？生父淚訴：不知女兒永不再回來
- 后里泰安櫻花季登場 盛開至二二八
- Ella睡美人 老公出賣床照
- 許富凱拳王手氣旺 搶萬元紅包嗨到破褲
- 〈圖像心職場〉新計畫 心方向
- 涉香菸買票 供出收2萬賄款
- 疑感染H5N6 新埔養雞場主：對雞隻健康有信心
- 自由廣場》質詢事先提問 比照先進國家
- 故宮南院文物 未來在家也能觀賞／唐鳳透過遙控機器人、全景VR相機線上直播
- 羅小白被罵去死 和程予希比暴力
- 尾隨驚嚇女童 板橋電梯惡狼落網
- 江少慶趕進度 「球質」獲郭總背書
- 11次酒測失敗 老翁稱肺病不能吹氣 當場掏菸吞雲吐霧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：多空不明 歐股盤勢膠著
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分