| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

多空不明 歐股盤勢膠著

2017-02-21  03:52

〔中央社〕在美股休市的情況下，歐股今天暫時擺脫美國總統川普的影響力，轉而關注歐洲自身情勢。

分析師說，希臘紓困協議帶動的樂觀情緒，因為法國在4─5月總統大選前日益出現反歐盟跡象而沖淡。

倫敦FTSE 100指數微跌0.10點，以7299.86點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚70.60點或0.60%，收在11827.62點。

巴黎CAC 40指數小跌2.59點或0.05%，收4864.99點。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：多空不明 歐股盤勢膠著


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.