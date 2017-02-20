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業績慘淡 香港迪士尼連2年虧損

2017-02-20  23:49

〔記者盧永山／台北報導〕由於中國經濟成長放緩，加上去年6月開幕的上海迪士尼樂園競爭，香港迪士尼樂園2016會計年度（去年9月底為止）入園人數大減，因而出現1.71億港元（2200萬美元）淨損，虧損金額大於2015會計年度的1.48億港元，為連續第2年虧損。

香港迪士尼樂園表示，2016年度入園人數達610萬人，較2015年度少68萬人，其中39%為本地客、36%為中國客、國際客為25%。

為了吸引更多旅客入園，迪士尼去年11月宣布，將斥資14億美元進行擴張。由於港府持有香港迪士尼53%股權，7億美元將由香港納稅人買單。這項擴張計畫仍有待香港議會審核。

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  • 香港迪士尼樂園2016會計年度因入園人數大減，出現1.71億港元（2200萬美元）淨損，為連續第2年虧損。（美聯社）

    香港迪士尼樂園2016會計年度因入園人數大減，出現1.71億港元（2200萬美元）淨損，為連續第2年虧損。（美聯社）

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