養豬業振興計劃 今年目標百萬頭豬沼氣發電1億度
2017-02-20 23:08
〔記者陳梅英／台北報導〕國發會今日委員會通過農委會的養豬產業振興發展計劃，預計4年內投入26億元，除提升養豬產業結構，推動台灣成為口蹄疫非疫區外，更將透過沼氣發電、促進再生能源利用，目標今年100萬頭豬發電1億度。
農委會畜牧處處長李春進表示，「養豬產業振興發展計畫」，有四大目的，包括產銷穩定，讓農民收入穩定；提升競爭力，降低成本；改善食安問題，杜絕病死豬；過去被動污染防治，現在透過沼氣發電提高養豬產業的附加價值。
同時該計劃還打算向向世界動物衛生組織申請台灣為口蹄疫非疫區，以提升我國畜產品的國際競爭力。
在再生能源上，農委會規劃輔導養豬場設置沼氣綠能發電等相關設施，初期將優先輔導飼養規模達5千頭以上的養豬場，改善豬糞處理設備與廠房，進而轉化沼泥為有機堆肥，不只增進再生能源、創造循環農業，更希望藉由循環經濟解決產業汙染問題，發展生質綠能。
李春進試算，今年目標投入100萬頭豬在沼氣發電，以1頭豬單日可發電量約0.3度估算，1年可發1億度電，4年後將有250萬頭豬投入沼氣發電。
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