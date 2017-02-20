| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

養豬業振興計劃 今年目標百萬頭豬沼氣發電1億度

2017-02-20  23:08

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會今日委員會通過農委會的養豬產業振興發展計劃，預計4年內投入26億元，除提升養豬產業結構，推動台灣成為口蹄疫非疫區外，更將透過沼氣發電、促進再生能源利用，目標今年100萬頭豬發電1億度。

農委會畜牧處處長李春進表示，「養豬產業振興發展計畫」，有四大目的，包括產銷穩定，讓農民收入穩定；提升競爭力，降低成本；改善食安問題，杜絕病死豬；過去被動污染防治，現在透過沼氣發電提高養豬產業的附加價值。

同時該計劃還打算向向世界動物衛生組織申請台灣為口蹄疫非疫區，以提升我國畜產品的國際競爭力。

在再生能源上，農委會規劃輔導養豬場設置沼氣綠能發電等相關設施，初期將優先輔導飼養規模達5千頭以上的養豬場，改善豬糞處理設備與廠房，進而轉化沼泥為有機堆肥，不只增進再生能源、創造循環農業，更希望藉由循環經濟解決產業汙染問題，發展生質綠能。

李春進試算，今年目標投入100萬頭豬在沼氣發電，以1頭豬單日可發電量約0.3度估算，1年可發1億度電，4年後將有250萬頭豬投入沼氣發電。

廣告
  • 國發會今日委員會通過農委會的養豬產業振興發展計劃，將透過沼氣發電、促進再生能源利用，目標今年100萬頭豬發電1億度。（資料照，記者葉永騫攝）

    國發會今日委員會通過農委會的養豬產業振興發展計劃，將透過沼氣發電、促進再生能源利用，目標今年100萬頭豬發電1億度。（資料照，記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國發會 沼氣發電 養豬場
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：養豬業振興計劃 今年目標百萬頭豬沼氣發電1億度


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.