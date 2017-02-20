今彩539頭獎1注獲得 威力彩頭獎摃龜
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月20日）開獎的第106000043期今彩539，頭獎開出1注，獎金可得800萬元，由台北市中正區寧波東街5之1號「圓夢彩券行」開出；第106000015期威力彩，頭獎摃龜。
第106000015期威力彩中獎號碼為：第1區「12、16、17、24、35、38」，第2區「04」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共5注獲得，每注可得15萬元；肆獎共37注獲得，每注可得2萬元；伍獎共180注獲得，每注可得4000元；陸獎共1501注獲得，每注可得800元；柒獎共2582注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3887注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬8867注獲得，每注可得100元；普獎共3萬1340注獲得，每注可得100元。
第106000043期今彩539中獎號碼為「02、15、23、29、34」頭獎1注中獎，可獲得800萬元；貳獎共214注獲得，每注可得2萬元；參獎共7189注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬919注獲得，每注可獲得50元。
第106000015期38樂合彩中獎號碼為「12、16、17、24、35、38」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共142注中獎，每注可得5750元；二合共2526注中獎，每注可得750元。
第106000043期39樂合彩中獎號碼為「02、15、23、29、34」，四合4注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共132注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4283注中獎，每注可得1125元。
第106000043期3星彩中獎號碼為「442」，正彩共24注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000043期4星彩中獎號碼為「8152」，正彩共16注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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