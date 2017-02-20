大馬寶騰汽車陷困境 中國吉利汽車投標爭取合作
2017-02-20 22:05
〔記者盧永山／台北報導〕「路透」引述知情人士透露，中國浙江吉利汽車預料最快在本週投標，與陷入困境的馬來西亞寶騰汽車（Proton Holdings）建立策略夥伴關係。
為了與寶騰汽車的母公司DRB-Hicom展開進一步討論，吉利汽車預料將提供寶騰汽車一些來自旗下富豪汽車的最新汽車技術。吉利汽車是在2010年斥資18億美元，自福特汽車手中買下富豪汽車。
DRB-Hicom本月稍早表示，正在等待外國車商投標，與該公司建立策略夥伴關係。
由馬來西亞前總理馬哈地於1983年成立的寶騰汽車，1年前獲得政府15億馬幣（3.382億美元）紓困，條件是該公司必須進行改造計畫，尋求外國合作夥伴協助研發。
其他潛在的投標者包括法國寶獅雪鐵龍集團、日本鈴木汽車和法國雷諾汽車。
目前並不清楚，吉利汽車的投標是否包括出價取得寶騰汽車股權。但知情人士指出，吉利汽車尋求取得寶騰汽車51%股權。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 司改國是會議分組會議今召開 前景看法分歧
- 以為發福…老翁開刀取出3公斤胃腸道腫瘤
- 去年二備金最大支出 補助農漁災損35.7億
- （影音）余皓然發現王中平優點 「沒選里長太埋沒他」
- 滑冰》宋青陽盡力滑出35.74秒 亞冬運第九名作收（影音）
- 李千娜有始有終看歌神開唱 卻被罵「太過分」
- 梅蘭妮亞硬起來 反駁自己是花瓶
- 教召系統一查就中？ 網友：根本是「報名系統」...
- 東京此處挖出100具屍骨 靈媒警告：千萬別去
- 房客付現 櫃檯員刷卡入帳 暗槓優惠價差吃官司
- 后里泰安櫻花季登場 盛開至二二八
- 見女學生落單起色心 男伸鹹豬手襲胸3秒挨告
- 中國H7N9變種 我國今年首例移入也疑為新型
- 醫訊》產學合作雙贏 怡仁與中臺科大簽備忘錄
- 草屯現任、在野對決 戰成平手
- 中市勞檢處將輔導室內裝修勞工安全衛生
- 一蘭拉麵真的快來了 全台首店選在這開幕！
- MLB》季後賽砲轟邦賈納 阿里耶塔歸功助理打教
- 棒球》照付何紹彬薪水 崇越勉：讓台灣棒球更好
- 自由廣場》檢改：濫行起訴須究責
- 淡水「私房景點」 楓樹湖木蓮花開5成了
- NBA》表弟交易案成真 鵜鶘一眉哥欣喜若狂
- 36歲王怡仁曬11字腹肌 辣媽比基尼照超逼人
- 突破！ 國產茶也可做「餅茶」
- 遭譏為靈堂...傳藝中心繳費亭慘遭「連根拔起」！
- 捐380萬元到武潭 學童樂享圖書室
- 毒殺金正男 4特工逃返北韓
- 【愛讀書】 《你說，寮國到底有什麼？》
- 國人藏族配偶 可加速取得居留
- 看到男人對孩子這樣做 丁寧「髒話滿到喉嚨」
- 【遭海盜劫持 輪機長要求囚期付工資】勞資調解破裂 漁業署︰無海事報告舉證
- MLB》備戰新球季各有千秋 米勒想靠經典賽調整
- 花蓮9農會改選 4戰區投票率逾7成
- 台中少年被毆命危 阿姨：有什麼深仇大恨？
- 蝶戀花23輛二手遊覽車 入手全不到百萬
- （台北）搶救嘉禾新村 北側3處增列文資
- 板橋知名早午餐店拒雇男性 挨罰15萬
- 彰化基層農會選舉 綠營翻盤無功
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大馬寶騰汽車陷困境 中國吉利汽車投標爭取合作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分