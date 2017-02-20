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大馬寶騰汽車陷困境 中國吉利汽車投標爭取合作

2017-02-20  22:05

〔記者盧永山／台北報導〕「路透」引述知情人士透露，中國浙江吉利汽車預料最快在本週投標，與陷入困境的馬來西亞寶騰汽車（Proton Holdings）建立策略夥伴關係。

為了與寶騰汽車的母公司DRB-Hicom展開進一步討論，吉利汽車預料將提供寶騰汽車一些來自旗下富豪汽車的最新汽車技術。吉利汽車是在2010年斥資18億美元，自福特汽車手中買下富豪汽車。

DRB-Hicom本月稍早表示，正在等待外國車商投標，與該公司建立策略夥伴關係。

由馬來西亞前總理馬哈地於1983年成立的寶騰汽車，1年前獲得政府15億馬幣（3.382億美元）紓困，條件是該公司必須進行改造計畫，尋求外國合作夥伴協助研發。

其他潛在的投標者包括法國寶獅雪鐵龍集團、日本鈴木汽車和法國雷諾汽車。

目前並不清楚，吉利汽車的投標是否包括出價取得寶騰汽車股權。但知情人士指出，吉利汽車尋求取得寶騰汽車51%股權。

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  • 知情人士透露，中國吉利汽車預料最快在本週投標，與陷入困境的馬來西亞寶騰汽車（Proton Holdings）建立策略夥伴關係。（路透）

    知情人士透露，中國吉利汽車預料最快在本週投標，與陷入困境的馬來西亞寶騰汽車（Proton Holdings）建立策略夥伴關係。（路透）

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