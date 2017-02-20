強化個人保障 金管會：投保旅平險不應分國內外
2017-02-20 20:18
〔記者王孟倫／台北報導〕近年來，國旅1日遊相當風行，但也多次發生意外事故，像最近國道五號遊覽車翻車。金管會表示，很多民眾出國旅行會投保旅遊平安險，在國內旅遊卻常忽略，提醒國人在旅遊期間安全保障，不應該分國內外，透過旅平險可適度轉嫁風險。
根據觀光局統計，自2012年以來，國人國內旅遊每次平均天數約為1.45天，顯示國人國內旅遊多為短天期的輕旅行；以2015統計為例，有93.2%的民眾有國內觀光經驗，平均全年有8.5次的旅行。
金管會表示，旅行平安保險係提供被保險人於保險契約有效期間內，因遭受意外傷害事故致其身體蒙受傷害而致殘廢或死亡之保障。
不過，國人出國通常會記得購買旅平險，在國內旅遊常常未進行投保；金管會官員直言，為因應旅遊中之相關風險，民眾應依自身需求規劃購買適足之旅行平安保險商品，讓旅遊期間獲得周延保障，這是不分國內外。
對此，Money101金融比價網總經理周純如表示，民眾參加旅行社舉辦的行程，無論是團體旅遊，還是個別旅遊，依據觀光局規定，旅行社都應為旅客投保責任險，包含意外險200萬元以及意外醫療10萬元等。
周純如強調，儘管參團旅遊可享有意外保障，民眾仍可自行投保旅遊平安險，為自己及家人加強旅遊防護傘。
此外，目前金管會已核准13家壽險、13家產險開辦網路投保，其中，11家壽險以及12家產險網路投保服務已上線；金管會建議，若臨時才想到要投保，可以在出發前，直接上網投保旅平險。
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