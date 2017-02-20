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法人預估：長榮航今年營收可望年增2位數

2017-02-20  19:16

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航董事長林寶水對今年營運持正面看法，林寶水指出，在客運方面，今年全球客運量會繼續成長，其中以亞太地區成長幅度最高，因此長榮航大膽在客運方面擴展，今年客運量里程數增加20%。法人則預估，在長榮航北美航線增班下，今年長榮航營收可望有2位數的成長。

長榮航看好北美地區、東北亞以及東南亞成長，而台灣成為中轉最佳點。林寶水說，長榮航將東南亞視為後花園，方便東南亞旅客早上、下午及晚上都能有飛機可轉接至北美市場，長榮航空會繼續深耕北美市場，預計年底前再增至21班，因此到年底時，北美航線每週將由現行80班成長至92班。

在貨運方面，林寶水說，根據國際貨幣基金（IMF）資料顯示，今年全球經濟成長率3.5%，換言之，去年是谷底了。

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  • 法人預估，在長榮航北美航線增班下，今年長榮航營收可望有2位數的成長。圖為長榮航董事長林寶水。（記者王憶紅攝）

    法人預估，在長榮航北美航線增班下，今年長榮航營收可望有2位數的成長。圖為長榮航董事長林寶水。（記者王憶紅攝）

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