廈門廠工安意外 玉晶光股價嚇到跌停

2017-02-20 16:26

〔記者陳梅英／台北報導〕光學元件大廠玉晶光（3406）今日股價出現戲劇性走勢，早盤一度以282元創下此波段新高，卻在尾盤被殺至跌停板，市場還傳出玉晶光中國廠發生工安事故，玉晶光則在稍後說明表示，的確有三名員工受傷，但事故已經排除，不影響客戶訂單交期。

玉晶光表示，廈門集美廠昨日上午進行設備保養時，不慎發生工安意外事故，目前有三名員工住院治療，公司表示，事故排除後，集美廠區的產線已經於當日恢復。

玉晶光今日盤中傳出中國集美廠區發生崩塌事故，導致股價震盪，盤中一度來到最高282元，接近收盤卻快速由紅翻黑，並被摜壓致跌停板233.5元，引發市場關注。

公司下午緊急發佈重大訊息澄清，中國集美廠區的工安事故已經排除，不影響營運，未來會加強工安方面教育訓練，以避免類似情況發生，此外，因公司有投保，此次工安事件，對於公司及集美廠之財務業務並未造成影響。

玉晶光去年下半年在鏡頭良率改善後，第三季轉虧為盈，每股稅後盈餘1.15元，第四季根據其自結10月與11月獲利，兩個月合計每股稅後盈餘約1.76元，法人估玉晶光第四季每股獲利約2.5元，然而，因上半年虧損幅度不小，預期2016年玉晶光仍將以虧損收場，此為玉晶光連續第四年虧損。

不過由於玉晶光去年下半年獲利大幅改善，加上1月營收6.17億元，年成長率高達68.64%，市場對於玉晶光今年營運展望樂觀，預估玉晶光今年可望重返榮耀，可望賺進一個股本，使得股價持續飆漲，只是隨股價漲高，在基本面仍待時間驗證下，市場對於任何風吹草動都相當敏感，造成玉晶光今日股價瞬間重挫。