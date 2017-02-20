連2貶 新台幣收30.804元

2017-02-20 16:12

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現弱勢盤整格局，終場以30.804元兌1美元作收，貶值0.8分，匯價連2貶並創近1週新低，台北外匯經紀公司成交量為5.02億美元。

外匯交易員表示，新台幣經過前波勁揚後，近期外資匯入已有縮小跡象，導致匯價缺乏重要升值動能，但貶幅也有限。

新台幣今以30.812元開出，最高30.785元、最低30.819元，終場收30.796元。