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連2貶 新台幣收30.804元

2017-02-20  16:12

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現弱勢盤整格局，終場以30.804元兌1美元作收，貶值0.8分，匯價連2貶並創近1週新低，台北外匯經紀公司成交量為5.02億美元。

外匯交易員表示，新台幣經過前波勁揚後，近期外資匯入已有縮小跡象，導致匯價缺乏重要升值動能，但貶幅也有限。

新台幣今以30.812元開出，最高30.785元、最低30.819元，終場收30.796元。

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  • 新台幣今以30.812元開出，最高30.785元、最低30.819元，終場收30.796元。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

    新台幣今以30.812元開出，最高30.785元、最低30.819元，終場收30.796元。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

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