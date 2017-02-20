文化及白紙、廢紙飆價 華紙調漲最高10％

2017-02-20 14:50

〔記者李靚慧／台北報導〕繼工紙今年初宣布調漲後，國內唯一文化用紙業者華紙（1905）今日宣布，下（3）月起調漲文化用紙價格，漲幅5%至7%；白紙板及廢紙類產品調漲7%至10%，華紙指出，調漲是基於國際整體趨勢所致，不排除4月份有第2波調漲。

華紙副總經理陳瑞和指出，之所以宣布調漲，主要在於2016年以來，廢紙、運輸成本大幅上升、中國淘汰落後產能、人民幣匯率及環保壓力等因素，市場需求旺盛造成紙漿及紙張價格不斷上漲。此外，今年以來，漲價態勢尚未趨緩，再加上1月底智利發生大火、2月初鈦白粉工廠大火，更進一步導逼使紙張、紙漿價格上漲。

陳瑞和分析，漿價在2015年10月的高檔向下跌，跌至2016年5月是最低檔，2016年因應漿價下跌，文化用紙因此陸續調降，但漿價自去年10月起又開始快速上漲，僅2月份紙漿每公噸又續漲30美元、預估3月還可能再漲30美元，煤也大漲30%，在此狀況下，中國的紙板、文化用紙早已大漲達30%，因應成本的大漲，華紙也必須宣布調漲，回到去年降價後的正常水準。