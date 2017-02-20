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台股尾盤急殺 收在9753點 成交量966億元

各大類股指數跌多漲少，運輸類股指數上漲1.16%；造紙類股指數上漲0.06%；半導指數上漲0.01%；油燃指數上漲0.44%。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-02-20  14:18

〔記者楊雅民／台北報導〕台股今日開盤一度衝高至9817點，隨即震盪走跌，尾盤急殺至9753.2點，下跌26.72點，成交量966億元。

各大類股指數跌多漲少，運輸類股指數上漲1.16%；造紙類股指數上漲0.06%；半導指數上漲0.01%；油燃指數上漲0.44%。

股王大立光今日微跌0.11%，收在4495元；精測則下跌2.6%，收在1310元；精華也下跌0.88%，收在566元；台積電和鴻海股價雙雙小漲，收在190元和90.1元。

今年以來大漲的玉晶光，早盤股價衝高，尾盤則急殺跌停板；陽明海運傳出首季有機會順利由虧轉盈，股價攻上漲停。

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