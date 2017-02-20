台股尾盤急殺 收在9753點 成交量966億元
2017-02-20 14:18
各大類股指數跌多漲少，運輸類股指數上漲1.16%；造紙類股指數上漲0.06%；半導指數上漲0.01%；油燃指數上漲0.44%。（資料照，記者王孟倫攝）
〔記者楊雅民／台北報導〕台股今日開盤一度衝高至9817點，隨即震盪走跌，尾盤急殺至9753.2點，下跌26.72點，成交量966億元。
各大類股指數跌多漲少，運輸類股指數上漲1.16%；造紙類股指數上漲0.06%；半導指數上漲0.01%；油燃指數上漲0.44%。
股王大立光今日微跌0.11%，收在4495元；精測則下跌2.6%，收在1310元；精華也下跌0.88%，收在566元；台積電和鴻海股價雙雙小漲，收在190元和90.1元。
今年以來大漲的玉晶光，早盤股價衝高，尾盤則急殺跌停板；陽明海運傳出首季有機會順利由虧轉盈，股價攻上漲停。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 忙完年改後 副總統︰下一步抗暖化
- （影音）防彈少年團新MV炫目舞群 超殺空拍曝光
- 郭哲佑／近況
- 美容師升格為老鴇 楊女媒介賣淫法辦
- 尾隨驚嚇女童 板橋電梯惡狼落網
- 宋智孝傳跌倒撞傷鼻樑 忍痛演出完才就醫
- (Toyota Gazoo Racing) WRC瑞典Rally雪地稱王
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 冷眼集》「靠邊站」的冤仇
- 東瀛戰神持續進化 － 2017年式日產GT-R試駕
- 警國道酒駕肇事 金蟬脫殼想溜被逮
- 暗殺金正男 女特工「衣」戰成名
- 【藝文短訊】 楊澤、楊婕文學對談
- 北市公車亭全面禁菸 3月1日起將開罰
- 攔酒駕扣到贓車 警細心一案兩破
- 農會改選首戰 旗山農會翻盤
- 綠光罩頂！任由女友亂約砲 只求她別分手
- 三峽參與式預算 助115位身障職訓
- 4名北韓在逃嫌犯 暗殺金正男的角色曝光
- 巡演體力超強 55歲歌神自嘲機場狂嗑飯
- 家家錄唱遭退貨 悄悄寫信憶亡母
- 珍藏亞得里亞海珍珠─克羅埃西亞巡禮
- 開車被空拍機撞到 交大：「新北首例！」
- 公教退休師優存漏洞 社民黨籲終止
- 力甩「前天王嫂」花瓶封號 樂基兒扮醜搏翻身
- 救國團三階段 都與國民黨關係密切
- 自由廣場》（澄社評論）台灣應廣納香港人才
- 還我童年！倫敦藝術家擬真寶可夢插畫 小孩看了一秒被嚇哭
- 反年金改革 退伍軍人團體明起輪值抗爭
- 上班一族徵文─360行工作照
- 02/20 各報重點新聞一覽
- 新版禁穆令最快21日公布
- 飛碟電台驚傳營運慘淡 張小燕閃辭董座
- E.戈登三分球稱霸 火箭第一人
- 醫療宣導》40歲民眾的好康 這些健檢免費...
- 三坑米輪改洗石材質 挨批喪失原貌
- （台北）挖補年餘 北投光明路脫離黑暗期
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股尾盤急殺 收在9753點 成交量966億元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分