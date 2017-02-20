工研院IEK預期 人工智慧終端裝置將蓬勃發展
〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院產經中心（IEK）今天指出，2017年ICT產業的主軸為「The AI X Era Begins 數位創新，AI加乘」，預期在後物聯網時代，AI智慧裝置將逐漸進入我們的生活之中，產業焦點也由物聯網延伸到人工智慧，從今年起，相關的人工智慧終端裝置產品將開始蓬勃發展，眾多應用產業中，醫療與機械產業將是AI應用的首波且重要的應用領域。
IEK主任蘇孟宗表示，2017年人工智慧產業已進入加速階段，如影像辨識、機器視覺、語音助理、醫學診斷等，因而驅使原本的相關產業鏈開始重組，從晶片設計、終端設備、基礎建置、解決方案到應用服務都發生變革，包含各類應用所需的深度學習演算法、適合神經運算的處理器、感測器融合運用於機器視覺等。預期從今年起，相關的人工智慧終端裝置產品將開始蓬勃發展。
此外，人工智慧也將帶動物聯網新發展方向，龐大的人工智慧運算數據與通訊需求，驅使邊緣運算（Edge Computing）網路架構加速成形；低功耗廣域網路技術（LPWAN）與5G的持續進展，讓物聯網應用範圍將進一步擴大。此外，虛擬實境（ Virtual Reality；VR ）與擴增實境（ Augmented Reality；AR） 在2017年將以內容與應用為重點，並與人工智慧結合形成「虛擬經濟｣生態體系；區塊鏈在非金融領域的發展如製造業供應鏈管理，將是今年的觀察重點。
展望2017年，IEK表示，人工智慧市場將大幅成長，除了成為電子產業的發展主軸外，應用效益也將擴散到其他產業，如製造業與服務業。IEK表示，2015年國內製造業平均每位勞工的生產力（產值 / 就業人數）為5.8百萬元，服務業平均附加價值率（附加價值 / 產值）為65.9%，顯示台灣製造業具有高勞動生產力，而服務業則具高附加價值率。這樣的情況將可能在ICT與AI技術的導入之下形成正向改變。
IEK認為，AI能夠減少人力負擔、提升效率、提高價值，台灣產業若能導入AI技術，則服務業每位員工的勞動生產力將明顯提升，並創造新型態服務模式；製造業則能提高附加價值的創造力，同時強化供應鏈管理與帶動新市場需求。眾多應用產業中，醫療與機械產業將是AI應用的首波且重要的應用領域。
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標題：工研院IEK預期 人工智慧終端裝置將蓬勃發展
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