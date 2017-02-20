長榮海運董張正鏞：今年是貨櫃海運轉機年

2017-02-20 13:31

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運董事長張正鏞表示，貨櫃海運歷經去年的破壞年後，去年第四季淡季不淡，在好的激勵下，今年是金雞年，也將是轉機年。

張正鏞說，貨櫃海運去年可說是破壞年，一家倒閉、五家船公司合併，因此整個貨櫃海運在生態上面有大改變，今年是重新開始的一年，且全球中大型客戶必須審核航運公司的財務等條件下，才簽約，今年將會有新客戶。

張正鏞說，今年加入海洋聯盟後，市場滲透度大大提高，單位成本降低，對公司相當健康，今年是金雞年，也將會是轉機年。