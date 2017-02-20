國泰2月份國民經濟信心調查 股市樂觀指數新高
2017-02-20 12:06
〔記者李靚慧／台北報導〕國泰金控今日發布2017年2月份國民經濟信心調查，經濟信心全面明顯上揚，特別是股市樂觀程度與風險偏好連續3個月上揚，是去年下半年以來的新高，不過，消費意願仍偏弱，對不動產、耐久財的購買意願仍未顯著改善。
根據國泰金控最新發布的國民經濟信心調查結果，本月民眾的景氣樂觀現況指數及景氣展望樂觀指數同步上揚至-22.5及 -20.7，顯示民眾對於經濟信心已明顯改善。在就業市場部分，雖然有一例一休的政策衝擊，民眾對就業現況與展望的樂觀程度也出現彈升，對於薪資上漲現況與展望也轉趨樂觀。
不過，民眾對於耐久財的購買意願仍未見顯著改善，大額消費意願僅小幅增加，逾7成的受訪者認為目前並非買房時機，也有超過6成受訪者認為目前不是賣房時機。國泰金控研判，消費對於未來的景氣復甦的推升力道恐不如外需。
在股市的看法方面，國泰金控分析，美國總統川普上任後，陸續簽署了中止TPP等議性較大的行政命令，造成國際股市偏振盪，但台股在基本面數據正面支撐下，再創19個月新高，使得此次調查中，股市樂觀指數也持續攀高至-18.4，是去年下半以來新高，風險偏好指數同步上升至-8.9，是2016年9月以來新高，雖指數都仍處於在負值階段，但已顯示民眾對於未來半年的股市的看法持續轉趨樂觀，願意加碼股市的民眾回流。
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