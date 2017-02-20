環球晶股臨會 順利通過4議案

2017-02-20 10:30

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓廠環球晶圓（6488）今天上午舉行股東臨時會，由董事長徐秀蘭主持，四議案經過逐案投票表決，於近10點半左右順利通過。

環球晶圓去年底收購SunEdison Semiconductor Limited（SEMI），新環球晶圓成為全球第三大半導體矽晶圓供應商；今舉行股東臨時會，討論4項議案，包括修改背書保證辦法、資金貸與他人作業程序及從事衍生性商品交易處理程序、辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，以支應公司在產業動能復甦下持續成長。