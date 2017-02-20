元大證券攜手東森推「元大視頻」 首創影音看盤下單

2017-02-20 09:45

〔記者張慧雯／台北報導〕近年來面對數位化浪潮的衝擊，元大證券今年初先推出「線上雜誌」零門檻讀到飽，打造雲端服務整合式環境，今日宣布領先業界推出「元大視頻」與知名專業財經媒體「東森股動錢潮」合作，由其提供媒體跨平台的直播視頻。

元大證券表示，以後投資人就可以在全球各地透過網路，一邊線上觀看「股動錢潮」，一邊進行電子下單買賣股票。此舉不僅是業界首創，更是元大證券創新服務的升級。

根據2016年12月份的資策會調查，每月線上影音不重複觀看影片人數高達1321萬人。另外，調查中也顯示消費者習慣的轉變，58％消費者的主要資訊來源為社群平台和線上新聞；72％受訪者說，相較於電視更常於線上觀看影音內容；另外有51％的網友表示，比起電視廣告，網路廣告影響力更大。

元大證券分析消費者的收視行為已由電視轉移至線上，因應現況延伸平台服務，結合旗下熱門下單軟體「點金靈」、「越是贏」與「東森股動錢潮」影音直播看盤，不僅讓投資者能即時掌握台股與全球股市的瞬息脈動，更顛覆過往制式看盤模式，為投資人打造一個創新有趣的看盤體驗。