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「京華城」欠款百億 傳威京小沈擬「打掉重建」

京華城百貨。（資料照，記者郭逸攝）

2017-02-20  08:26

〔即時新聞／綜合報導〕北市知名百貨「京華城」的球體建築，曾經引領建築及百貨業風光，但是，近年業績直直掉，最近傳出，業主威京小沈打算將京華城打掉重建，期能再造風華。

《上報》報導，京華城位於台北市八德路四段，是台北市工業區變更為商業首例，佔地約5000坪，但2001年開幕後，卻連年虧損，近6、7年以來連年虧損，每年至少都賠2、3億元以上，近截至目前，還欠銀行團約百億經費未還，但京華城內卻難見購物人潮。

面對困境，市場上傳言，小沈打算把京華城打掉重建，要改建成什麼？從商業大樓、豪宅、旅館、購物中心…等有，但以現有商業區土地限制，不能興建為住宅；眾多傳言中，還包括「薇閣」集團想介入該地，興建成旅館。

為了爭取更好的土地開發效能，據報導，小沈向北市府爭取重計容積率，已第7度叩關，想爭取京華城容積從現有392%提高到560%，則可開發的樓地板面積就增加 8000坪，加計公設 1萬坪，以每坪百萬元列計，則兩者利益差距在80到100億元左右。

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